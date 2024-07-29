Еще два человека найдены после прорыва дамбы в Карелии

Спасатели нашли живыми еще одного взрослого и одного ребенка после прорыва дамбы в Карелии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Найденных пострадавших передали медикам.

Ранее были найдены пятеро пострадавших в результате ЧП.

Утром в понедельник размыло временную перемычку, сделанную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 06:34. Глава региона заявил о девяти пострадавших после аварии.

На видеоролике от МЧС показано, как разрушительные потоки воды с прорванной дамбы сносят все на своем пути. Видны также разрушенные дома.