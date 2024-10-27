Еще 17 БПЛА сбила ПВО над регионами России

Еще 17 украинских беспилотников сбили силы противовоздушной обороны над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Восемь БпЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БпЛА — над территорией Брянской области, три БпЛА — над территорией Липецкой области и один — над территорией Белгородской области». — сказано в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что дроны были сбиты с 22:00 до 23:20.

Ранее в министерстве сообщили о 13 сбитых беспилотниках ВСУ.