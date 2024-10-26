ПВО сбила 13 беспилотников над регионами России
ПВО сбила 13 беспилотников над регионами России за два часа
Система ПВО уничтожила тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями четырех областей России, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и Брянской области», — сказано в сообщении.
Ранее ПВО сбила 21-й за день дрон над территорией Брянской области.