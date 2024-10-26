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ПВО сбила 13 беспилотников над регионами России за два часа

Система ПВО уничтожила тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями четырех областей России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей и Брянской области», — сказано в сообщении.

Ранее ПВО сбила 21-й за день дрон над территорией Брянской области.