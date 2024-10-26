ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила 21-й за сутки украинский беспилотник над Брянской областью
Система ПВО сбила 21-й за сутки украинский беспилотник над Брянской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Еще один вражеский БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет, уточнил Богомаз.
Ранее в субботу ПВО уничтожила 20 дронов ВСУ над территорией региона.