Энергетики перед тренировкой: названа вероятная причина смерти двух футболистов

Причиной смерти двух футболистов под Екатеринбургом могли быть энергетики

Ранее 32-летний Ян и 33-летний Даниил из ФК «ПОЗ-Прогресс» легли спать после тренировки, а утром их обнаружили мертвыми. Они загадочно скончались во сне.

При этом проблемы с сердцем возникали только у Яна, а Даниил был полностью здоров.

Как считают эксперты, спровоцировать острую сердечную недостаточность могли энергетики, которые футболисты, возможно, выпили перед тренировкой. Напитки сильно подняли у них сердечный ритм, который критически упал во время сна после физнагрузок.

Специалисты не обнаружили какого-либо яда и наркотиков в крови погибших. Криминальную смерть также исключили.