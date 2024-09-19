Экстрим на МКАД: водители возмутились самокатчиком, летящим по встречке

В сети опубликовали видео настоящего экстрима, который устроил на МКАД водитель самоката. Он попросту мчал по встречной полосе в темное время суток, сообщает «Москва 24» .

На опубликованных кадрах, снятых с видеорегистратора, видно, как самокатчик с включенной фарой мчит прямо по встречной полосе, лавируя между автомобилями. Что стало с любителем такого экстрима, неизвестно.

На водителей самокатов стали чаще обращать внимание по части санкций. Ранее пользователь кикшеринга «Яндекса» впервые получил повышенный штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что дал детям покататься на самокате. Бдительный очевидец сфотографировал троих подростков на самокате и сообщил о нарушении в службу поддержки.

Такой же штраф сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые выписал пользователю за езду на электросамокате вдвоем. Один из консультантов безопасности сервиса отправил в «МТС Юрент» обращение.