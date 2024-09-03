Эксперты назвали редкой удачей результаты удара по Полтаве
Это военный джекпот: эксперты оценили успех атаки на полтавское училище
Успешный ракетный по военному училищу ВСУ в Полтаве является настоящим военным джекпотом, пишет портал News.ru.
«Сорвать подобные джекпоты удается очень редко. С начала спецоперации такое было всего несколько раз. Результаты работы не вызывают сомнений», — указано в публикации.
Ранее российские военные нанесли удар из отечественного ракетного комплекса «Искандер» по военному училищу связи в Полтаве, в результате которого погибли около 80 украинских военнослужащих.
Ряд источников указывает на гибель при атаке шведских инструкторов.