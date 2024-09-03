Эксперты назвали редкой удачей результаты удара по Полтаве

«Сорвать подобные джекпоты удается очень редко. С начала спецоперации такое было всего несколько раз. Результаты работы не вызывают сомнений», — указано в публикации.

Ранее российские военные нанесли удар из отечественного ракетного комплекса «Искандер» по военному училищу связи в Полтаве, в результате которого погибли около 80 украинских военнослужащих.

Ряд источников указывает на гибель при атаке шведских инструкторов.