Эксперт опроверг версию столкновения «вагнеров» с туарегами

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Это был спецназ НАТО: бойцы ЧВК «Вагнер» воевали не с туарегами

Бойцы ЧВК «Вагнер» в Мали воевали не с туарегами, а со спецназом НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.

«Мы столкнулись со спецназом, потому что их действия были спланированы посекундно, так же как и тактика, логистика, система эвакуации, штурмовые группы», — заявил агентству малийский эксперт-политолог Адама Диабатэ.

Он добавил, что штурмовики альянса работали под прикрытием, а «те, кто говорит, что речь идет о туарегских повстанцах, заблуждаются», добавил аналитик.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке правительственных войск вступили в бой в районе города Тинхаватин.

Потери россиян могли составить до 40 человек погибшими. Двое военных до сих пор находятся в плену.

В ответ авиаударом была разгромлена база туарегов.