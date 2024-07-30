Эксперт опроверг версию столкновения «вагнеров» с туарегами
Это был спецназ НАТО: бойцы ЧВК «Вагнер» воевали не с туарегами
Бойцы ЧВК «Вагнер» в Мали воевали не с туарегами, а со спецназом НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.
«Мы столкнулись со спецназом, потому что их действия были спланированы посекундно, так же как и тактика, логистика, система эвакуации, штурмовые группы», — заявил агентству малийский эксперт-политолог Адама Диабатэ.
Он добавил, что штурмовики альянса работали под прикрытием, а «те, кто говорит, что речь идет о туарегских повстанцах, заблуждаются», добавил аналитик.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке правительственных войск вступили в бой в районе города Тинхаватин.
Потери россиян могли составить до 40 человек погибшими. Двое военных до сих пор находятся в плену.
В ответ авиаударом была разгромлена база туарегов.