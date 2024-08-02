Эксперт Ераносян об ударе по аэродрому ВСУ под Кировоградом: работаем по плану

Доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян прокомментировал удар российского расчета оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по украинскому военному аэродрому «Канатово» под Кировоградом, сообщает Aif.ru .

«Могу сказать одно — работаем по плану. Все было выверено до мелочей, за аэродромом следили и с земли, и с воздуха», — заявил Ераносян.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие нанесли удар после приземления самолетов ВВС Украины.

Эксперт добавил, что Украине досталось неплохое наследство от СССР, включая около 15 военных баз и аэродромов. Оставшиеся из них сегодня готовят для приема самолетов НАТО.

«Мы, в свою очередь, тоже подготовим американцам и всем, кто туда прилетит, „горячий“ прием. Пусть летят — сжигать, так сжигать», — заключил Ераносян.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ нанесли из «Искандеров» удары по военному аэродрому «Канатово» под Кировоградом и воинскому эшелону ВСУ в Днепропетровской области. В результате ударов обе цели были уничтожены.