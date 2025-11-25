Экс-участника «Дома-2» Чуева и актера Булку обвинили в мошенничестве со школой

Россияне вложили миллионы рублей в развитие частной школы в ОАЭ, но ее учредители, экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев и актер Евгений Булка, внезапно пропали после получения денег. Теперь мужчин обвиняют в крупном мошенничестве, сообщает SHOT .

По словам пострадавших, Чуев и Булка вместе с другими организаторами активно продвигали проект «Школа будущего», набирая студентов и преподавателей. Они обещали, что в учреждении будут современные подходы к образованию и комфортные условия.

За обучение в школе нужно было платить от 539 до 906 тыс. рублей в год. Минимум 127 граждан РФ вложились в данный проект. Всего Чуев и Булка взяли с них около 100 млн рублей.

Однако в сентябре в элитной школе пропали электричество и водоснабжение, а в ноябре учреждение было опечатано. Все учредители перестали выходить на связь.

Среди пострадавших не только родители учеников, но и педагоги из России, которые переехали в ОАЭ после обещаний полного пакета релокации, включающего проживание, визы и разрешение на работу.

Сейчас все пострадавшие пытаются решить проблему через посольство. Уже арестована одна из создателей проекта Елена Сергеева. Также среди фигурантов дела ее дочь Лариса. Они обе ранее были осуждены за мошенничество на территории РФ. В отношении Чуева и Булки идет расследование.

