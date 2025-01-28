Экс-следователь рассказал, как не попасться на новую уловку из-за «донатов ВСУ»

Если на карту был получен перевод якобы «за помощь ВСУ», а после этого начинают писать мошенники и вымогать деньги, нельзя вступать в разговоры с неизвестными, а нужно сразу обратиться в полицию. Об этом РИАМО сообщил бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

Мошенники придумали новую схему по обману. В социальных сетях пользователи стали сообщать о том, что незнакомцы переводят им деньги, а в комментариях транзакции пишут «За помощь ВСУ». Затем начинают шантажировать, что доложат в органы госбезопасности, если им не переведут внушительные суммы.

«Моя рекомендация: если вам пришло такое сообщение, не паниковать, тут же обратиться в ближайшее отделение полиции, предоставить свой телефон для осмотра. Указать на то, что это был акт мошенничества и вы не имеете никакого отношения к ВСУ. А после этого в своем банке пишем заявление о возврате этих средств как переведенных вам ошибочно и везде указываем, что это новая схема мошенничества», — сказал Багатурия.

Он добавил, что в этой схеме расчет сделан на то, чтобы повергнуть потенциальную жертву в шок и лишить возможности действовать рационально. Адвокат советует не вступать в разговоры с мошенниками, так как это повышает вероятность того, что будет допущена ошибка и этим воспользуются жулики.