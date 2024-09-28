Экс-министру обороны ДНР Стрелкову стало плохо в кировской колонии

Бывший глава Минобороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков пожаловался на боли в сердце. Защита настаивает на переводе заключенного в больничный стационар, сообщает SHOT .

Стрелков отбывает наказание в исправительной колонии (ИК-5) в городе Кирово-Чепецке Кировской области. В начале 2024 года Мосгорсуд приговорил 53-летнего экс-главу Минобороны ДНР к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

В последнее время у Стрелкова все чаще стали случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка и начала отниматься рука.

Адвокат настаивает на переводе заключенного в больничный стационар в связи с необходимостью срочной операции на сердце. По словам защиты, Стрелкову может потребоваться шунтирование или стентирование. Необходимо провести полное медицинское обследование, однако в условиях тюремного заключения оно невозможно.

Ранее бывшему главе Минобороны ДНР отказали в отправке в зону специальной военной операции из кировской исправительной колонии.