Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону СВО из кировской колонии

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Mash: экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону СВО

Бывшему главе Минобороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону специальной военной операции, сообщает Mash .

Стрелков отбывает наказание в исправительной колонии (ИК-5) в городе Кирово-Чепецке Кировской области. Он будет работать швеей.

«Я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления», подчеркнул осужденный в своем письме.

Стрелков добавил, что с отправкой в зону СВО ему было отказано с мотивировкой «полковники нам не нужны».

В начале текущего года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к 4 годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. Экс-министр обороны ДНР публиковал экстремистские посты в Telegram.