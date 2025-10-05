Экс-министр Хубутия терроризирует бывшую возлюбленную Ван из-под домашнего ареста

Предпринимательница Юлия Ван рассказала, что после домашнего ареста экс-министра Подмосковья Михаила Хубутии угрозы в ее адрес не прекращаются. Она убежала из страны, чтобы обезопасить себя и ребенка, сообщает «СтарХит» .

По версии следствия, 24 апреля 2025 года Хубутия ворвался в дом своей бывшей возлюбленной Ван в Одинцовском округе,избил ее и ударил обухом топора. У пострадавшей обнаружили закрытый перелом кисти, раны и ушибы конечностей. Хубутии вменяют часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), пункт «з» части 3 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пострадавшая разместила аудиозапись, сделанную во время последнего судебного заседания. Там отчетливо слышен голос Хубутии, который сказал юристу: «Передай, что у меня еще много топоров!». После этого девушка с адвокатами обратилась к правоохранителям. Но там заявили, что, если действий нет, то и паниковать не нужно.

У пострадавшей и ее защитников есть подозрение, что силовики не хотят ей помогать из-за авторитета экс-министра торговли. Также ранее Ван говорила, что, возможно, из-за «коррупции ей не стали оказывать помощь» в ближайших медучреждениях в вечер нападения.

По ее словам, было написано несколько заявлений в СК РФ о продолжении угроз со стороны Хубутии, также еще были обращения к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой о личном приеме. Но пока никаких ответных действий не последовало.

«Михаил продолжает пользоваться интернетом и писать мне угрозы и оскорбления с аккаунта, который относится к его винному бренду. Стиль СМС Михаила я не могу спутать ни с чем — только он называет меня, даже в присутствии следователя, „тупица“ и глумится над тем, что я посмела просить алименты для ребенка», — поделилась предпринимательница.

После нападения у пострадавшей диагностировали рвано-ушибленные раны, ушибы мягких тканей средней и третьей степени тяжести, переломы четвертой и пятой пястных костей правой кисти без смещения. Она все еще не восстановилась полностью, а из-за угроз не может продолжить лечение.

