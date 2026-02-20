Экс-чиновница из Астрахани 13 лет притворялась мертвой, чтобы не сесть в тюрьму

В процессе расследования уголовного дела об убийстве двух астраханцев в 2010 году, один из которых занимался обналичиванием похищенных средств чиновниками местного министерства ЖКХ, следователями регионального СКР были выявлены новые обстоятельства. Эти обстоятельства не относятся напрямую к указанному преступлению, но представляют собой отдельное противоправное деяние. Одна из бывших чиновниц 13 лет притворялась мертвой, чтобы избежать наказания, сообщает Следком .

В результате комплекса следственных и оперативных мероприятий удалось обнаружить местонахождение ранее занимавшей пост первого замминистра ЖКХ Астраханской области Марианны Ступиной. В 2012 году она была приговорена к 7 годам лишения свободы за присвоение денег в особо крупном размере, а также за изготовление поддельных платежных документов и отмывание преступных доходов. После вынесения приговора осужденная покинула Астраханскую область и некоторое время проживала в Республике Татарстан, тем самым уклоняясь от отбывания наказания.

Находясь в федеральном розыске и отслеживая в интернете информацию о пропавших без вести женщинах, Ступина обратила внимание на сообщение об обнаружении в Новосибирской области тела местной жительницы, имевшей с ней внешнее сходство. Используя эту информацию для реализации заранее разработанного плана, она направила в данный регион своего супруга. Тот опознал найденную погибшую как свою жену, что позволило сымитировать смерть Ступиной и ввести в заблуждение правоохранительные органы.

Впоследствии экс-замминистра вернулась в Астраханскую область, где более 13 лет вела жизнь, скрываясь от правосудия. Установлено, что данное лицо не причастно к расследуемому убийству 2010 года и было вовлечено в следственные действия исключительно в силу прошлых знакомств с одной из жертв.

В настоящий момент осужденная направлена в исправительное учреждение для отбывания назначенного судом срока. Следственными органами решается вопрос о квалификации действий, связанных с инсценировкой собственной гибели.

Параллельно проводится проверка на предмет возможной причастности бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству двух граждан, совершенному в 2010 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.