Экс-банкир Кононов получил 12 лет колонии за хищение денег хоккеиста Радулова

Замоскворецкий суд приговорил к 12 годам лишения свободы экс-банкира Сергея Кононова за хищение денег Транснационального банка (ТБ), в том числе со счета хоккеиста Александра Радулова. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, его помощник Роман Швец получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, а замначальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева суд приговорил к пяти годам заключения.

Кононов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что обвиняемые похитили 1,6 млрд рублей, которые принадлежали одному из вкладчиков. Кроме этого, в период с 2014 по 2015 годы они перевели более 213,4 млн рублей, принадлежащих банку, на счета подконтрольных юридических лиц.

Ранее суд продлил процедуру банкротства основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов». Это связано с невыполнением финансовым управляющим должника части возложенных на него обязанностей.