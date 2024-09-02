Суд продлил процедуру банкротства основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов»

Столичный арбитражный суд продлил процедуру банкротства кондитера, экс-председателя совета директоров и совладельца «Анкор банка» Андрея Коркунова на четыре месяца, сообщает « Интерфакс ».

В соответствующем опубликованном документе говорится, что это произошло в связи с невыполнением финансовым управляющим части возложенных на него обязанностей. Кроме того, на момент проведения судебного заседания не все мероприятия реализации имущества должника были завершены.

Следующий отчет финансового управляющего основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов» должен быть предоставлен суду 16 января 2025 года.

Процедура банкротства Коркунова была инициирована «Анкор банком». Суд признал заявление компании обоснованным и ввел в отношении кондитера процедуру реструктуризации долгов в конце сентября 2020 года.

Банкротом Коркунова признали в 2021 году. Суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества.