Экс-адвоката Пашаева официально обвинили в особо крупном мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов официально выдвинули обвинения в особо крупном мошенничестве экс-адвокату Эльману Пашаеву. Он не согласился сотрудничать со следствием по открытому уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели допрос троих человек. Они дали показания по делу Пашаева.

Следователи продолжают собирать доказательства. Пашаева обвиняют по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России. Она предусматривает до десяти лет заключения в тюрьме и административное взыскание до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Пашаева подозревали в получении трех млн рублей за поддельное ранение. По другой версии, причиной ареста могло стать то, что экс-адвокат, предположительно, за денежное вознаграждение обещал устроить приехавших в зону СВО зэков служить в тыл.