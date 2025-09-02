«Двухметровый амбал» зарезал ножом «женщину-дюймовочку» на Кубани

Правоохранительные органы задержали 51-летнего «двухметрового амбала», которого подозревают в убийстве «женщины-дюймовочки» в Краснодарском крае. Мужчина сознался в совершении преступления, сообщает SHOT .

На допросе Олег К. заявил, что зарезал 36-летнюю Татьяну М. Подозреваемый сел в автомобиль Mazda-3 Татьяны и по пути несколько раз нанес миниатюрной женщине ножевые ранения. Затем он спрятал машину и тело женщины в разных местах, после чего сбежал.

По предварительным данным, причиной убийства стал давний долг отца Татьяны, связанный с их совместным бизнесом. Подозреваемый продолжает давать показания.

Местные жители называли Татьяну «дюймовочкой» из-за ее роста 145 см. До убийства жертва разорвала отношения с задержанным.