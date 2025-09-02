«Двухметровый амбал» зарезал ножом «женщину-дюймовочку» на Кубани
SHOT: задержан подозреваемый в убийстве «женщины-дюймовочки» на Кубани
Фото - © Unsplash.com
Правоохранительные органы задержали 51-летнего «двухметрового амбала», которого подозревают в убийстве «женщины-дюймовочки» в Краснодарском крае. Мужчина сознался в совершении преступления, сообщает SHOT.
На допросе Олег К. заявил, что зарезал 36-летнюю Татьяну М. Подозреваемый сел в автомобиль Mazda-3 Татьяны и по пути несколько раз нанес миниатюрной женщине ножевые ранения. Затем он спрятал машину и тело женщины в разных местах, после чего сбежал.
По предварительным данным, причиной убийства стал давний долг отца Татьяны, связанный с их совместным бизнесом. Подозреваемый продолжает давать показания.
Местные жители называли Татьяну «дюймовочкой» из-за ее роста 145 см. До убийства жертва разорвала отношения с задержанным.