Двухлетняя девочка получила двойной перелом руки в детском саду в Омске

Скандал разразился в омском саду № 119. Пока воспитательница болтала по телефону, двухлетнюю девочку столкнули с качелей. Ребенок получил двойной перелом руки со смещением, сообщает SHOT .

Инцидент произошел во время прогулки около 18:00. Дети не поделили качели, один из них столкнул девочку, она неудачно приземлилась на руку. Через 10 минут за ребенком пришла мать и отвезла ее в больницу, где малышке провели операцию.

Мать девочки была возмущена. По ее словам, администрация сада и воспитатель никак не отреагировали на серьезную травму и даже не вызвали врачей. В саду отметили, что не сообразили вызвать медиков, так как мать почти сразу после травмы пришла за ребенком.

В итоге женщина отправилась в полицию и суд. Она намерена добиваться компенсации за моральный ущерб. Воспитатель группы была наказана — ей объявили дисциплинарное взыскание.

