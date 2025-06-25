Двухлетний малыш выпал из окна 7 этажа дома на юго-западе Москвы

Оставшийся без присмотра ребенок 2023 года рождения выпал из окна 7 этажа дома на ул. Обручева в Москве. Его госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

По предварительным данным, мать на непродолжительное время оставила ребенка без присмотра. Малыш в этот момент забрался на подоконник, а затем выпал из окна. Квартира, где живет семья, находится на 7-м этаже.

Ребенка доставили в больницу. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Прокуратура еще раз напомнила родителям, что оставлять детей одних нельзя, тем более если в помещении открыто окно. Также нельзя ставить мебель рядом с окном, чтобы малыш не смог подобраться к нему.

Ранее маленький мальчик выпал из окна 9 этажа в Москве. Малыш оперся на москитную сетку.