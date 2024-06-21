Двух спасателей ранило при налете дронов на Кубань
Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке дронов в Краснодарском крае
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
В Краснодарском крае двое сотрудников МЧС пострадали в ходе массированной атаки украинских беспилотников на регион, сообщает NEWS.ru.
В чрезвычайном ведомстве доложили, что спасатели травмировались при исполнении служебных обязанностей.
После случившегося сотрудникам МЧС оперативно оказали медицинскую помощь. В данный момент спасатели переведены на амбулаторное лечение.
Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что в городе обломки украинского БПЛА упали на территорию котельной у автовокзала «Южный», в результате чего пострадали 4 человека. Позже выяснилось, что при падении обломков дрона в краснодарской котельной погиб один рабочий.