Четыре человека пострадали в результате падения беспилотника ВСУ в Краснодаре

Обломки украинского дрона упали в Краснодаре на территорию котельной рядом с автовокзалом «Южный», пострадали четыре человека, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

«Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА. К сожалению, обломки беспилотника упали в Краснодаре на территорию котельной рядом с автовокзалом «Южный». Серьезных разрушений инфраструктуры нет. Но по предварительным данным есть четверо пострадавших», — написал он в своем Telegram-канале.

На месте происшествия находятся оперативные службы. Наумов поблагодарил вооруженные силы за отражение атаки и напомнил о том, что снимать на видео и фотографировать работу ПВО запрещено.

Ситуация находится на контроле главы города.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.