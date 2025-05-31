Двух девочек насмерть раздавила бетонная плита под Петербургом

В деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области рядом со старой фермой произошла трагедия. На двух девочек упала бетонная плита и убила их, пишет РЕН ТВ .

Сколько лет было девочкам, а также как они оказались возле старой фермы, выясняют компетентные специалисты. Дети погибли 31 мая.

Областная прокуратура уже организовала проверку, устанавливаются детали случившегося, опрашиваются семьи погибших.

Ранее похожий случай произошел на строительной площадке в Москве. Там бетонная плита упала на двух школьников. Мальчики 11 и 12 лет выжили, но травмировались.