Двух человек увезли в отдел полиции после стрельбы в Одинцово

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы в подмосковном Одинцово, где пострадал мужчина, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

Около одного из домов на Сколковской улице были слышны звуки стрельбы. В результате один человек пострадал, его госпитализировали. Двое остальных участников увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, между четырьмя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Один из них несколько раз выстрелил.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность правонарушителя и его местонахождение.

Ранее сообщалось, что звуки стрельбы были слышны в ЖК «Одинцово». Между таксистом и курьером произошел конфликт. Один выстрелил в другого.