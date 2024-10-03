В подмосковном Одинцово раздались звуки стрельбы

Стрельба произошла в подмосковном Одинцово, в результате которой один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Звуки стрельбы были слышны в ЖК «Одинцово». Между таксистом и курьером произошел конфликт. Один выстрелил в другого.

Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Богородске 35-летнего мужчину задержали после конфликта с местным жителем. Нарушитель порядка произвел два выстрела в окно дома своего противника и попытался поджечь шиномонтажную мастерскую, принадлежащую его жене.