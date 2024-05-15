Дворовая собака откусила головку пениса 49-летнему мужчине в Подмосковье

Baza: собака в Подмосковье откусила часть члена мужчине, который ее дразнил

В Подмосковье дворовая собака откусила часть члена 49-летнему мужчине, который решил ее подразнить, сообщает Baza .

Пациент поступил в частную клинику 13 мая. Дмитрий заявил медикам, что накануне он много пил спиртного со своими новыми товарищами в Королеве. Во время разгара веселья мужчина заметил обычную дворовую собаку и стал ее дразнить.

Мужчина подчеркнул, что был сильно пьян и мало что помнит. Как выяснилось, собака атаковала мужчину в область паха и разорвала ему половой орган.

На место были вызваны сотрудники скорой. Медики оказали Дмитрию первую помощь и попытались его госпитализировать, однако он категорически отказался и поехал в платную клинику.

Там врачи поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Медикам удалось пришить практически откушенный собакой пенис, однако, сохранятся ли репродуктивные функции, неизвестно.