сегодня в 17:09

Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в Подмосковье

В поселке Икша в пятницу днем произошел взрыв газа в одной из квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры по Московской области.

В квартире на втором этаже дома на улице Рабочая случился хлопок газовоздушной смеси, после чего возникло возгорание.

Из-за этого в жилье рухнули межкомнатные перегородки и плиты перекрытия. Огонь охватил крышу здания. Пожар был локализован на площади 560 кв. м. Пострадали три человека.

Прокуратура начала проверку, во время которой даст оценку соблюдению требований законодательства при содержании внутридомового газового оборудования.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, травмы получили двое мужчин и 10-летний ребенок. Их доставили в больницу.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров, продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причина хлопка устанавливается.

