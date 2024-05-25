Двое погибших и 10 пострадавших: ВСУ обстреляли Белгородский район из РСЗО

сегодня в 19:45

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о гибели двух человек в поселке Октябрьский, которые получили несовместимые с жизнью ранения во время очередного обстрела со стороны Украины.

ВСУ обстреливали поселок из РСЗО. Действия украинских бойцов привели к смерти мужчины и женщины. Гладков выразил соболезнования семьям погибших.

«По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один 8-летний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в лечебные учреждения города Белгорода, необходимая медицинская помощь оказывается. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение», — сообщил Гладков.

В результате украинской атаки населенному пункту нанесен и материальный ущерб — из-за прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, еще у 21 частного домовладения выбиты окна, повреждены крыши, заборы и фасады.

В многоквартирном доме от удара в нескольких квартирах вылетели окна. Также обнаружены повреждения у нескольких торговых объектов и 23 автомобилей. Точная информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Ранее от обстрелов ВСУ под Белгородом пострадала женщина. Ее ранило, когда она находилась рядом с магазином.