Двое погибли и еще двое получили травмы в ДТП с участием 4 фур под Иркутском
Фото - © МЧС Иркутской области
Четыре большегрузных машины врезались на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Два человека получили травмы, еще двое погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
После столкновения пострадавшие оказались заблокированы. Им помогали сотрудники МЧС.
На месте происшествия находились сотрудники скорой помощи. Также туда прибыли четыре работника МЧС и одна единица техники.
Дорожное сообщение перекрыли в обоих направления. Водителям рекомендуют объезжать место ДТП через населенный пункт Листвянка.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.