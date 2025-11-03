Двое погибли и еще двое получили травмы в ДТП с участием 4 фур под Иркутском Происшествия сегодня в 10:58 Фото - © МЧС Иркутской области

Четыре большегрузных машины врезались на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. Два человека получили травмы, еще двое погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

После столкновения пострадавшие оказались заблокированы. Им помогали сотрудники МЧС. На месте происшествия находились сотрудники скорой помощи. Также туда прибыли четыре работника МЧС и одна единица техники. Дорожное сообщение перекрыли в обоих направления. Водителям рекомендуют объезжать место ДТП через населенный пункт Листвянка.