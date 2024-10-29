Двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла и избили продавщицу в Москве

Двое приезжих мужчин похитили 25 пачек сливочного масла из супермаркета в Москве, а когда сотрудница магазина попыталась их остановить, они избили ее, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном на Ленинградском шоссе. Двое мужчин зашли в магазин и похитили 25 пачек сливочного масла. Они сложили продукцию в рюкзак, думая, что действуют незаметно.

Сотрудница магазина зафиксировала факт кражи. Она попыталась остановить злоумышленников, однако один из них нанес ей несколько ударов по телу. Второй мужчина начал угрожать женщине ножом.

Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. Их удалось вычислить. 25-летний и 29-летний приезжие подозреваемые были задержаны. Им предъявили обвинение по факту разбоя, совершенного группой лиц, а также поместили под стражу.

Расследование дела контролирует столичная прокуратура.

Ранее стало известно, что цена на сливочное масло взлетела в России. Это связано с ростом себестоимости.