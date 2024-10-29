Не до жиру: цена на сливочное масло взлетела в России

Сливочное масло резко подорожало в России. За год цена продукта увеличилась более чем на 20%, что связано с ростом себестоимости производства, сообщает Forbes .

Компании-производители молочной продукции заявляют, что только за последние месяцы стоимость закупки сырья-молока возросла на 20-30%, а всего с начала года она выросла на 100%. Также организации увеличили оклады специалистам в этой отрасли. Кроме того, увеличились затраты на логистику и горюче-смазочные материалы.

В агрохолдинге «ЭкоНива» отметили, что увеличилась на только себестоимость молока, но и всей молочной продукции, в том числе сливочного масла. В компании указали на то, что возросли затраты на упаковку, ремонт и обслуживание оборудования.

По данным Росстата, розничная стоимость сливочного масла выросла на 5,1% по итогам сентября, а всего почти за 10 месяцев 2024 года цена увеличилась на 21,5%. В сентябре средняя стоимость за 1 кг продукции была 1021,91 руб., тогда как в прошлом году она составляла 824,52 руб.

Ранее стало известно, что в России резко подорожали смартфоны. Цены на них выросли на 12–15% за первые три квартала этого года.