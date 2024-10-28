В России резко подорожали смартфоны

В России цены на смартфоны выросли на 12–15% за первые три квартала этого года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, пишут « Известия ».

Среди причин подорожания участники рынка называют рост курса валют к рублю, увеличение ключевой ставки ЦБ и усложнение логистики. Однако по словам некоторых экспертов, за ростом цен может скрываться стремление продавцов увеличить прибыль.

Средняя цена на новый аппарат выросла с 21,2 до 23,9 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Авито», перед Новым годом ожидается умеренный сезонный рост цен на смартфоны, так как в этом время традиционно увеличивается спрос на электронные устройства. Однако после завершения высокого сезона цены должны стабилизироваться.

Ранее сообщалось, что первые девять месяцев 2024 года показали, что объем госзакупок iPhone вырос в 4 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года — до 6,88 млн рублей. Чаще всего контракты заключали компании с госучастием.