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Двое израильских военнослужащих пострадали при падении снаряда из Ливана

Двое военнослужащих получили ранения при падении снаряда, запущенного из Ливана, сообщается в Telegram -канале ЦАХАЛ.

Снаряд упал на территории, прилегающей к Айелет-ха-Шахар. В результате атаки в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в больницу.

Кроме того, в результате атаки произошел пожар.

Ранее израильской армии (ЦАХАЛ) удалось сбить большую часть снарядов, которые этой ночью запустили с территории Ливана.