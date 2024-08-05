Двое израильских военнослужащих пострадали при падении снаряда из Ливана
Двое военнослужащих получили ранения при падении снаряда, запущенного из Ливана, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Снаряд упал на территории, прилегающей к Айелет-ха-Шахар. В результате атаки в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛ получили ранения средней тяжести и были госпитализированы в больницу.
Кроме того, в результате атаки произошел пожар.
Ранее израильской армии (ЦАХАЛ) удалось сбить большую часть снарядов, которые этой ночью запустили с территории Ливана.