Двое детей чуть не погибли во время пожара в доме на улице Удальцова в Москве

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МЧС РФ: спасены двое детей при тушении пожара на улице Удальцова в Москве

Пожар начался в доме 35 на улице Удальцова в Москве. Сотрудники МЧС России по Москве отправились на место вызова, сообщает пресс-служба регионального отделения министерства чрезвычайных ситуаций.

Загорелась квартира на третьем этаже. Площадь пожара составляла 35 квадратных метров.

Во время тушения сотрудники МЧС спасли пятерых человек, среди которых двое детей. Они жили сверху над горящей квартирой.

Спасенных людей отправили на осмотр к докторам. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что дед пожертвовал собой ради спасения внучки во время пожара в Иркутской области. Она случайно подожгла вещи.