Двое ассенизаторов сливали испражнения на сельхозземли у нижегородского поселка

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Двоих «черных» ассенизаторов оштрафовали за слив испражнений в Нижнем Новгороде

Двоих «черных» ассенизаторов наказали в Нижнем Новгороде. Они избавлялись от жидких отходов, сливая их на сельскохозяйственные земли рядом с поселком Новинки в Нижнем Новгороде, сообщает Pravda-nn.ru .

Водителей грузовиков поймали, когда они сливали испражнения. Им выписали штрафы на сумму 40 тыс. рублей.

В Минэкологии подчеркнули, что всего в 2 км от места незаконного сброса функционирует официальная точка приема жидких бытовых отходов. За территорией следит природоохранное ведомство.

Рейды по поиску нарушителей министерство организовывает регулярно. Работу планируют усилить, чтобы не допустить незаконной деятельности. Людей, которые незаконно сливают нечистоты, планируют наказывать.