Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причины, по которым перекрыли движение на мосту, не уточняются.

Также сообщалось, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря.

Ранее Крымский мост атаковали, когда по нему ехали дети в «Артек». Депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев заявил, что этот взрыв раскрывает фашистскую сущность киевского режима.