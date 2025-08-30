сегодня в 08:31

Движение по Яблоновскому мосту в Краснодаре перекрывали после атаки дронов

На Яблоновском мосту в Краснодаре полностью перекрыли движение транспорта после атаки беспилотников этой ночью, сообщает «Кубань 24» .

Все машины с моста сторону поселка Яблоновского во время перекрытия направлялись в объезд через Тургеневский мост и шлюзы на Восточном обходе.

Движение транспорта по мосту снова запустили в 07:37 субботы.

Ранее обломки БПЛА упали на территорию Краснодарского НПЗ. Из-за этого была повреждена одна из технологических установок. Произошел пожар, огонь охватил площадь 300 кв. м.

Также за ночь над регионами РФ было сбито 86 дронов ВСУ, из них над Краснодарским краем — 11.