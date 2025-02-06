Движение на МКАД затруднено на километры из-за массовой аварии

В районе съезда № 65 на МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. В результате ДТП движение затруднено на четыре километра, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Машины столкнулись на внешней стороне 64-го километра кольцевой автодороги. На месте аварии работают экстренные службы.

Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда из-за затруднения движения.

Ранее иномарка BMW столкнулась с такси на Волгоградском проспекте в Москве, после чего одна из машин перевернулась. В результате ДТП один человек погиб и один пострадал.