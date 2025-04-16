Движение на МКАД затруднено из-за ДТП

Автомобильная авария произошла на внешней стороне 19-го километра МКАД, около съезда № 20. Из-за ДТП движение затруднено на 2 км, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте автомобильного столкновения работают оперативные службы. Власти посоветовали автомобилистам пользоваться объездными путями.

Сведения о наличии пострадавших устанавливаются. Причины аварии пока неизвестны.

Тем временем в подмосковных Люберцах такси «уложило» трактор во время ДТП. Информации о наличии пострадавших не поступало.

Между тем в Сети появилось видео, как в Истре мотоциклист пытался уйти от столкновения, но попал в жуткое ДТП.