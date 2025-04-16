Байкер пытался уйти от столкновения, но попал в жуткое ДТП в Истре — видео
Мотоциклиста выбросило на встречную полосу в Истре
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В подмосковной Истре мотоциклист старался уйти от столкновения с автомобилем, но все равно попал в дорожную аварию, сообщает «МК: срочные новости».
На видео с места ДТП показано, что байкер на скорости объезжает поворачивающую машину, но по касательной задевает другую. Из-за удара водителя выбрасывает под колеса авто на встречную полосу движения.
Предварительно, мотоциклист выжил, но у него диагностированы серьезные травмы.
Ранее дорожная авария с четырьмя машинами произошла на Егорьевском шоссе в Подмосковье.