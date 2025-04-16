сегодня в 16:34

Мотоциклиста выбросило на встречную полосу в Истре

В подмосковной Истре мотоциклист старался уйти от столкновения с автомобилем, но все равно попал в дорожную аварию, сообщает «МК: срочные новости» .

На видео с места ДТП показано, что байкер на скорости объезжает поворачивающую машину, но по касательной задевает другую. Из-за удара водителя выбрасывает под колеса авто на встречную полосу движения.

Предварительно, мотоциклист выжил, но у него диагностированы серьезные травмы.

Ранее дорожная авария с четырьмя машинами произошла на Егорьевском шоссе в Подмосковье.