Байкер пытался уйти от столкновения, но попал в жуткое ДТП в Истре — видео

Мотоциклиста выбросило на встречную полосу в Истре
Происшествия

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В подмосковной Истре мотоциклист старался уйти от столкновения с автомобилем, но все равно попал в дорожную аварию, сообщает «МК: срочные новости».

На видео с места ДТП показано, что байкер на скорости объезжает поворачивающую машину, но по касательной задевает другую. Из-за удара водителя выбрасывает под колеса авто на встречную полосу движения.

Предварительно, мотоциклист выжил, но у него диагностированы серьезные травмы.

Ранее дорожная авария с четырьмя машинами произошла на Егорьевском шоссе в Подмосковье.