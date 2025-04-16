Такси «уложило» трактор на трассе в Люберцах

сегодня в 16:44

Трактор перевернулся от столкновения с такси в Люберцах

В подмосковных Люберцах произошла авария с участием трактора и автомобиля такси. В результате столкновения сельскохозяйственная машина опрокинулась набок, сообщили очевидцы в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Утверждается, что происшествие случилось в деревне Токарево на Новорязанском шоссе. Судя по кадрам, в результате аварии желтое такси сильно пострадало, особенно — его передняя часть.

«Таксист уложил тракториста», — написали авторы поста.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства автостолкновения не озвучиваются.

Тем временем в подмосковной Истре мотоциклист пытался уйти от столкновения, но попал в жуткое ДТП. После столкновения байкера выбросило на встречную полосу.