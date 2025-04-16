Такси «уложило» трактор на трассе в Люберцах
Трактор перевернулся от столкновения с такси в Люберцах
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В подмосковных Люберцах произошла авария с участием трактора и автомобиля такси. В результате столкновения сельскохозяйственная машина опрокинулась набок, сообщили очевидцы в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
Утверждается, что происшествие случилось в деревне Токарево на Новорязанском шоссе. Судя по кадрам, в результате аварии желтое такси сильно пострадало, особенно — его передняя часть.
«Таксист уложил тракториста», — написали авторы поста.
Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства автостолкновения не озвучиваются.
Тем временем в подмосковной Истре мотоциклист пытался уйти от столкновения, но попал в жуткое ДТП. После столкновения байкера выбросило на встречную полосу.