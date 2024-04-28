Движение машин затруднено на МКАД из-за массовой аварии

сегодня в 17:31

Несколько машин столкнулись на внешней стороне 8-го км МКАД (около съезда 6В, Косинское шоссе), сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение машин затруднено, оно ведется по трем полосам трассы из пяти.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», протяженность затора на МКАД из-за аварии составляет около 5 км.