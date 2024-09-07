Две украинские авиабомбы сбили над приграничным районом Курской области

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Две управляемые авиационные бомбы украинских сил были сбиты в субботу утром в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

6 августа украинские силы вторглись в приграничные районы Курской области. Российские подразделения остановили атаку противника и продолжают операцию по выдавливаю ВСУ с территории РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российской армии хватит сил и средств, чтобы выдавить бойцов ВСУ из Курской области и защитить Белгород.