Две украинские авиабомбы сбили над приграничным районом Курской области
Врио губернатора Смирнов: 2 авиабомбы ВСУ сбили над Курской областью
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Две управляемые авиационные бомбы украинских сил были сбиты в субботу утром в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
6 августа украинские силы вторглись в приграничные районы Курской области. Российские подразделения остановили атаку противника и продолжают операцию по выдавливаю ВСУ с территории РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российской армии хватит сил и средств, чтобы выдавить бойцов ВСУ из Курской области и защитить Белгород.