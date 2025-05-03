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Две машины заблокированы между упавшими деревьями под подмосковным Дмитровом

Два автомобиля оказались заблокированы между упавшими деревьями под Дмитровом в Московской области. Дорога перекрыта, сообщает 360.ru .

Деревья упали и спереди, и сзади автомобилей. Таким образом, выбраться из ловушки самостоятельно водители не могут.

Стоящие деревья, окружающие автомобили, также могут упасть. Водители уже вызвали на помощь вызвали спасателей.

Из-за мокрого снега и пребывания деревьев в вегетативном сезоне, мороза, в Московской области 2 мая начали падать деревья.