Две машины заблокированы между упавшими деревьями под подмосковным Дмитровом
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Два автомобиля оказались заблокированы между упавшими деревьями под Дмитровом в Московской области. Дорога перекрыта, сообщает 360.ru.
Деревья упали и спереди, и сзади автомобилей. Таким образом, выбраться из ловушки самостоятельно водители не могут.
Стоящие деревья, окружающие автомобили, также могут упасть. Водители уже вызвали на помощь вызвали спасателей.
Из-за мокрого снега и пребывания деревьев в вегетативном сезоне, мороза, в Московской области 2 мая начали падать деревья.