Две девушки пострадали после падения деревьев из-за непогоды в Москве

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Mash: два человека пострадали от непогоды в Москве

Два человека пострадали от сильного ливня, грозы и града в Москве. В некоторых районах города град достигал размера сливы, сообщает Mash .

Деревья упали на ноги девушкам в столичных районах Вешняки и Северное Медведково. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

На улице Вавилова дерево оборвало провода и упало на автомобиль.

Синоптики прогнозируют, что дождь в столице прекратится лишь в четверг утром.

Ранее упавшее дерево стало причиной сбоя на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве. Горожан попросили быть внимательными и осторожными в непогоду.