Две девушки пострадали после падения деревьев из-за непогоды в Москве
Mash: два человека пострадали от непогоды в Москве
Два человека пострадали от сильного ливня, грозы и града в Москве. В некоторых районах города град достигал размера сливы, сообщает Mash.
Деревья упали на ноги девушкам в столичных районах Вешняки и Северное Медведково. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
На улице Вавилова дерево оборвало провода и упало на автомобиль.
Синоптики прогнозируют, что дождь в столице прекратится лишь в четверг утром.
Ранее упавшее дерево стало причиной сбоя на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве. Горожан попросили быть внимательными и осторожными в непогоду.