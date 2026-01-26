Две девушки чуть не погибли в лифте во Владивостоке из-за горящего мусора

Пожар произошел в доме на улице Луговая во Владивостоке. Две девушки получили сильные ожоги и едва не погибли, пока поднимались в лифте, сообщает «112» .

Пожар начался возле мусоропровода — огонь охватил мусор и мебель, сваленным рядом. Хлам давно никто не убирает, а УК, по словам жильцов, на жалобы не реагирует.

В тот момент, когда началось возгорание, две девушки поднимались на лифте. При открытии дверей их обдало сильным пламенем.

В результате одна из девушек получила сильные ожоги тела и лица. Ее доставили в больницу. Вторая тоже пострадала.

После инцидента жильцы потребовали жильцы проверки действий управляющей компании и реакции надзорных органов.

