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Два трупа нашли в отсеке шасси самолета JetBlue во Флориде

После завершения рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл во время осмотра самолета JetBlue в отсеке с шасси нашли два трупа. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются следователи, сообщает Life.ru .

«На данный момент личности погибших и обстоятельства, при которых они получили доступ к самолету, остаются под следствием», — прокомментировали ситуацию в JetBlue.

Представители авиакомпании назвали случившееся «ужасной ситуацией» и пообещали оказать всяческое содействие компетентным органам при расследовании обстоятельств случившегося.

Известно, что тела двух человек нашли в самолете, который прилетел во Флориду из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что в Москве экстренно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд. Причиной срочной посадки стала неисправность воздушного судна.