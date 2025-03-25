Два резервуара полностью выгорели на нефтебазе в кавказском районе Кубани

В результате пожара, начавшегося 19 марта после удара украинских беспилотников по нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, два резервуара полностью выгорели, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

Пожар ликвидировали в течение семи суток. Его удалось полностью потушить. В ликвидации возгорания принимали участие более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов России.

Оперативные службы работали в сложных условиях. Им приходилось тушить резервуары и вылившиеся из них нефтепродукты на площади до 10 тыс. кв. м.

Один из резервуаров в ходе работ взорвался. Пожарные эффективно сумели справиться с нештатной ситуацией. Оперативные службы также охлаждали остальные объекты на территории, чтобы они не загорелись.

В ходе борьбы с огнем пострадали два человека. Их доставили в больницу, медики оказали им всю необходимую помощь. Специалистов уже выписали.

Кондратьев поблагодарил всех, кто тушил пожар, а также тех, кто обеспечивал сотрудников едой и водой.

Нефтебаза загорелась в станице Кавказской в Краснодарском крае 19 марта после атаки украинских беспилотников. Всего к ликвидации возгорания привлечены 473 сотрудника МЧС и 189 единиц спецтехники.