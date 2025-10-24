сегодня в 07:55

Два человека погибли в загоревшихся машинах в столице

Минувшей ночью на парковке во дворе дома на улице Теплый Стан в Москве загорелись четыре автомобиля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

После тушения огня пожара в одном из сгоревших авто были найдены тела двух человек.

Точную причину ЧП специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Прокуратура ЮЗАО Москвы контролирует установление всех обстоятельств трагедии, ход и результаты начатой процессуальной проверки по данному факту.

Ранее в здании Белорусского вокзала в столице произошло возгорание на втором этаже. Принятыми мерами оно полностью ликвидировано.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.